Нужны ли России такие люди как Базаров?Сочинение

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Чтобы однозначно ответь на этот вопрос требуется анализ образа, характеристика его положительных и отрицательных черт. Он носитель нового мировоззрения для общества того времени. В канун крестьянской реформы, общество разделилось на либералов и революционер-демократов. Базаров - революционер, нигилист, "новый человек". С одной стороны,он знает много наук, никогда не отказывает в медицинской помощи людям. С этой позиции, он полезный член общества. С другой стороны, его нигилистическая позиция отрицает культуру. Если бы многие люди так мыслили, то общество исключило бы из своей жизни искусство и опыт прошлого, и не смогло бы построить будущего. Евгений умеет находить общий язык с народом, у него простой склад речи и демократизм, в котором, однако, замешано презрение. Этот всегда резкий молодой человек способен на сильную любовь, способен к душевным переживаниям, в посмертной записке просит позаботиться о своих родителях. Он носитель непонятного, но живого состояния общественной мысли, предвестник перемен. Базаров несовершенен, хочет многое изменить, но не знает как. Таким образом, люди, подобные тургеневскому герою нужны обществу, однако не все, что они предлагают и делают - хорошо и правильно. Базаров нужен пореформенному обществу как его активное начало.