Расставь пропущенные запятые. 1)Волга и Терек впадают в Каспийское море.2)На полях созревают рожь пшеница гречиха овёс.3)В лагере мы купались загорали играли в футбол.4)Валя и Таня отдыхали в деревне у бабушки.5)Медведи еноты ...

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Расставь пропущенные запятые. 1)Волга и Терек впадают в Каспийское море.2)На полях созревают рожь пшеница гречиха овёс.3)В лагере мы купались загорали играли в футбол.4)Валя и Таня отдыхали в деревне у бабушки.5)Медведи еноты барсуки зимой спят.6)В доме закрыты все окна и двери.7)Зимой солнце светит но не греет.8)В полях в лугах в лесах уже было видно приближение весны.

Автор: Гость