Расставь пропущенные запятые. 1)Волга и Терек впадают в Каспийское море.2)На полях созревают рожь пшеница гречиха овёс.3)В лагере мы купались загорали играли в футбол.4)Валя и Таня отдыхали в деревне у бабушки.5)Медведи еноты ...
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Расставь пропущенные запятые. 1)Волга и Терек впадают в Каспийское море.2)На полях созревают рожь пшеница гречиха овёс.3)В лагере мы купались загорали играли в футбол.4)Валя и Таня отдыхали в деревне у бабушки.5)Медведи еноты барсуки зимой спят.6)В доме закрыты все окна и двери.7)Зимой солнце светит но не греет.8)В полях в лугах в лесах уже было видно приближение весны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Волга и Терек впадают в Каспийское море.2)На полях созревают: рожь ,пшеница ,гречиха, овёс.3)В лагере мы купались, загорали, играли в футбол.4)Валя и Таня отдыхали в деревне у бабушки.5)Медведи, еноты, барсуки зимой спят.6)В доме закрыты все окна и двери.7)Зимой солнце светит, но не греет. 8)В полях, в лугах, в лесах уже было видно приближение весны.
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