Найдите значение выражения 3/4 + 3/14 (тема: сложение и вычитание дробей с разными зна??енателями

Математика
Найдите значение выражения 3/4 + 3/14 (тема: сложение и вычитание дробей с разными зна??енателями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Находим НОК чисел 14 и 4. (НОК (14, 4)=28) 2) Перемножаем дробь на такое число чтобы получилось 28 в знаменателе. И получаем ответ: 27/28
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