Лабораторная работа 7 класс написать вывод к теме: ткани животных !! срочно зара??ие спасибо

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Ткани животных У многоклеточных животных различают эпителиальные, мышечные, нервные и соединительные ткани. Эпителиальные ткани (от греч. Эпи - над и теле - сосочек), или эпителий, покрывающие тело, вистелюють его полости и полости внутренних органов. Они образуют сплошные пласты, состоящие из одного или многих слоев клеток, плотно прилегающих друг к другу. Межклеточное вещество в эпителиальных тканях развита слабо. Клетки эпителия полярные: это означает, что их часть, направленная наружу, отличается от внутренней. На внешней части могут находиться жгутики, реснички (реснитчатый эпителий), микроворсинки подобное. Эпителий кожи часто выделяет наружу специальное вещество, которое образует плотную оболочку - кутикулу (членистоногие, круглые и кольчатые черви и др.). Такой эпителий называют гиподермой (от греч. Гипо - под, внизу). У моллюсков и других животных с помощью эпителия образуется защитная ракушка, просякнена минеральными солями. Поскольку клетки эпителия занимают предельное положение, они часто повреждаются и поэтому у них хорошо развита способность к регенерации. Клетки эпителия основном расположены на базальной мембране - тоненьком плотном слое межклеточного вещества, которое выделяют как его клетки, так и ткани, расположенные под ней (чаще соединительные). Эпителиальные ткани выполняют разграничительную, защитную, секреторную, газообменные, экскреторную и всисну функции. В зависимости от особенностей строения и выполняемых функций различают разные виды эпителиальной ткани. Покровный однослойный эпителий состоит из одного слоя клеток (покровный эпителий беспозвоночных животных, эпителий, выкладывает вторичную полость тела, тонкий кишечник и т.д.).