Номер 226 помогите пожалуйста
Математика
Номер 226 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25%-0,25 1) 11,2*0,25=2,8 км/ч - скорость течения 2) 11,2+2,8=14 км/ч - скорость по течению 3) 16,8:14=1,2 ч - лодка проплывет путь по течению (например, туда) 4) 11,2-2,8=8,4 км/ч - скорость против течения 5) 16,8:8,4=2 ч - потребуется на путь против течения (например, обратно) 6) 1,2+2=3,2 ч - потребуется на путь туда-обратно.
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