Номер 226 помогите пожалуйста

Гость: Гость:

25%-0,25 1) 11,2*0,25=2,8 км/ч - скорость течения 2) 11,2+2,8=14 км/ч - скорость по течению 3) 16,8:14=1,2 ч - лодка проплывет путь по течению (например, туда) 4) 11,2-2,8=8,4 км/ч - скорость против течения 5) 16,8:8,4=2 ч - потребуется на путь против течения (например, обратно) 6) 1,2+2=3,2 ч - потребуется на путь туда-обратно.