На кабинах колеса обозрения написаны номера 1,2,3,4...Когда кабинка с номером 25 наход??тся в верхней точке колеса,то кабинка 8 находится в самой нижней точке.Сколько кабинок на колесе обозрения?
Математика
На кабинах колеса обозрения написаны номера 1,2,3,4...Когда кабинка с номером 25 наход??тся в верхней точке колеса,то кабинка 8 находится в самой нижней точке.Сколько кабинок на колесе обозрения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25 16 кабинок между 8 и 25 кабинкой, следовательно 16 кабинок должно быть между 25 и 8 кабинкой Всего кабинок: 16+16+2=34 кабинки Ответ:34 кабинки
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