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На какие 2 вида делятся культуры
Обществознание
На какие 2 вида делятся культуры
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Материальная и духовая культура.
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