На какие группы делятся полезные ископаемын разные твердые жидкие газообразные
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На какие группы делятся полезные ископаемын разные твердые жидкие газообразные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
делятся на твёрдые, жидкие, газообразные
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