Описать римскую армию
История
Описать римскую армию
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Во времена республики римское войско состояло из велитов, гастатов, союзников, эквитов, триариев, принципов. Гастаты это основа армии, легковооруженные рекруты, триарии это сыны из богатых семей, вооруженные усиленной броней, копьем и щитом. Они спокойно отражали натиск врага. Союзники это средневооруженные воины с союзных земель. Принципы это римляне из богатых семей. Они отличались усиленной броней и военной подготовкой, вооружены щитом и мечем. Перед боем кидали во врага копья. Велиты это разжалованные рекруты, были пушечным мясом на поле боя, кидали во врагов копья. После ряда реформ появились легионеры. Это была очень сбалансированная армия с усиленной броней,щитами(скутами) и мечами (глпдиусами). Перед тем как вступать в бой они кидали во врагов копья(пиллумы).Из легионеров были составлены легионы. В один легион входило до 15 тысяч человек. Легион делился на центурии и когорты. Командовал легионом легат. Легионеры были вооружены скорпионами(это метательные орудия метающие стрелы, способные пробить насквозь 7 человек).
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