Задача: У Ивана и Петра вместе 980 руб, у Ивана и Никиты вместе 930 руб а у Петра и Ники??ы вместе 890 руб. Сколько денег у каждого из них?

Математика

Задача: У Ивана и Петра вместе 980 руб, у Ивана и Никиты вместе 930 руб а у Петра и Ники??ы вместе 890 руб. Сколько денег у каждого из них?

Автор: Гость