Задача: У Ивана и Петра вместе 980 руб, у Ивана и Никиты вместе 930 руб а у Петра и Ники??ы вместе 890 руб. Сколько денег у каждого из них?
Математика
Задача: У Ивана и Петра вместе 980 руб, у Ивана и Никиты вместе 930 руб а у Петра и Ники??ы вместе 890 руб. Сколько денег у каждого из них?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 980+930=1910- количество денег у Петра, Никиты и удвоенного количества денег у Ивана.2) 1910-890=1020 - удвоенные деньги Ивана.3) 1020:2=510 - количество денег у Ивана.4) 980-510=470- количество денег у Петра5) 930-510=430 количество денег у Никиты
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