На какие периоды делится Кайнозойская эра? Помогите please)

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Кайнозойская эра разбивается на 2 периода: Третичный (65 - 2 млн. лет назад) Четвертичный (2 млн. лет назад - наше время) , которые в свою очередь разбиваются на эпохи КАЙНОЗОЙ - расцвет покрытосеменных растений, насекомых, птиц, млекопитающих и появление человека. Уже в середине кайнозоя имеются почти все основные группы представителей всех царств живой природы. У покрытосеменных растений образуются такие жизненные формы, как травы и кустарники. Появляются степи, луга. Сформировались все основные типы природных биогеоценозов. С появлением человека и развитием его общества создаются культурные флора и фауна, образуются агроценозы, села и города. Природа стала активно использоваться человеком для удовлетворения его потребностей. Различное воздействие человека на природу произвело в ней существенные изменения. Произошли большие изменения в видовом составе органического мира, в окружающей среде и природе в целом. Кайнозо́й (кайнозойская эра) — наиболее поздняя эра в геологической истории Земли протяженностью в 65,5 миллионов лет, начиная с великого вымирания видов в конце Мелового периода. Кайнозойская эра все еще продолжается. С греческого переводится как «новая жизнь» (καινός = новый + ζωή = жизнь) . Кайнозой делится на палеоген, неоген и четвертичный период (антропоген) . Исторически кайнозой подразделяли на периоды — третичный (от палеоцена до плиоцена) и четвертичный (плейстоцен и голоцен) , хотя большинство геологов уже не признают такое деление. Кайнозой — это эпоха млекопитающих. В кайнозое млекопитающие получили свое развитие от небольшого числа мелких примитивных форм и стали отличаться большим разнообразием наземных, морских и летающих видов. Кайнозой также можно назвать эпохой саванн, цветковых растений и насекомых. Птицы также в значительной степени эволюционировали в кайнозое. В геологическом отношении кайнозой — эра, в которую континенты приобрели свое современное очертание. Австралия — Новая Гвинея отделились от Гондваны, двинулись к северу и, в конечном итоге, приблизились к Юго-восточной Азии. Антарктида заняла свое нынешнее положение в районе южного полюса, Атлантический океан расширился и, в конце эры, Южная Америка примкнула к Северной Америке.