На какое наибольшое число частей могут разделить плоскость а) 3 прямые б)четыре прямые в)пять прямых

Математика
На какое наибольшое число частей могут разделить плоскость а) 3 прямые б)четыре прямые в)пять прямых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) на 7 б) на 10 в) на 17 Рисунки прилагаются Возможно, есть еще варианты, но я нашла только эти
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