На какое время в секундах велосипедист проедет 360 метров двигаясь со скоростью 18 км в час?

Физика
На какое время в секундах велосипедист проедет 360 метров двигаясь со скоростью 18 км в час?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)360=0,36км - расстояние велосипедист проедет 2)0,36:18=0,02часа 3)0,02=72 секунды
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