На какой глубине давление воды в море равно 824 кПа? Можно с дано и с решением Пожалуйста,очень надо Ответ должен быть 80м
Физика
На какой глубине давление воды в море равно 824 кПа? Можно с дано и с решением Пожалуйста,очень надо Ответ должен быть 80м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Р=824кПа плотность морской воды=1030кг/м в3 g=10H/м в3 h-? Решение. h=Р:(р*g) h=824000:(1030х10)=80м(округление) Ответ:80м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
На пошив сорочки ушло 2,6 м кумленной ткани, а на пошив пододеяльника ушло 9,1м ткани .Во сколько раз больше ткани пошло на пододеяльник , чем на с...
Английский язык