На какой глубине давление воды в море равно 824 кПа? Можно с дано и с решением Пожалуйста,очень надо Ответ должен быть 80м

Физика

На какой глубине давление воды в море равно 824 кПа? Можно с дано и с решением Пожалуйста,очень надо Ответ должен быть 80м

Автор: Гость