На какой стороне горизонта находится солнце в полдень жаркого июньского дня?

Окружающий мир
На какой стороне горизонта находится солнце в полдень жаркого июньского дня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 12 часов дня солнце стоит в зените
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