На каком основании возможно разделить данные слова на более (старые) и более (моло??ые)?Запишите слова в 2 столбика....Корчевать,варенье,лепёшка, грустный,вдруг, очень,лётчик, возчик,грач,курица,луноход,космодром,ненастье,пылес...

Русский язык
На каком основании возможно разделить данные слова на более (старые) и более (моло??ые)?Запишите слова в 2 столбика....Корчевать,варенье,лепёшка, грустный,вдруг, очень,лётчик, возчик,грач,курица,луноход,космодром,ненастье,пылесос,кустарник,впереди, маршрутка.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корчевать,варенье,ненастье,лепешка ,вдруг,курица,грач 2)Грузчик,очень, летчик,возчик,луноход,космолет,пылесос,кустарник,маршрутка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Фонетичесеий разбор слова шляпу
Ответить
Другие предметы
30 баллов! Напишите другу Фреду письмо на русском языке, расскажите получаете ли вы карманные деньги и на что. Спросите, получает ли Фред карманные...
Ответить
Математика
Задача 2 класс стр.41 задача 7 Во время соревнований по игре в шашки Костя выиграл 6 раз,а проиграл в двух партиях.Сколько партий он сыграл вничью,...
Ответить
Русский язык
Помогите с сочинением нужно ответить на эти вопросы 1.Кто начал писать детскую литературу? 2.Кто первый писатель детской литературы? 3.Зачем де...
Ответить
Математика
243-(y+83)=112 помогите решить
Ответить