На каком основании возможно разделить данные слова на более (старые) и более (моло??ые)?Запишите слова в 2 столбика....Корчевать,варенье,лепёшка, грустный,вдруг, очень,лётчик, возчик,грач,курица,луноход,космодром,ненастье,пылес...

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На каком основании возможно разделить данные слова на более (старые) и более (моло??ые)?Запишите слова в 2 столбика....Корчевать,варенье,лепёшка, грустный,вдруг, очень,лётчик, возчик,грач,курица,луноход,космодром,ненастье,пылесос,кустарник,впереди, маршрутка.

Автор: Гость