30 баллов! Напишите другу Фреду письмо на русском языке, расскажите получаете ли вы карманные деньги и на что. Спросите, получает ли Фред карманные деньги, и на что он их тратит. Фред из Англии (письмо надо на русском языке) Н...
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30 баллов! Напишите другу Фреду письмо на русском языке, расскажите получаете ли вы карманные деньги и на что. Спросите, получает ли Фред карманные деньги, и на что он их тратит. Фред из Англии (письмо надо на русском языке) Не менее 95 слов. Пожалуйста, помогите! Срочно! Заранее огромное спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет Фред !!! как дела ? давно не виделись ! Фред друг послушай,ты карманные деньги получаешь? очень интересно узнать ! я вот получаю целых сто пятьдесят рублей в неделю ! представляешь , да ? а трачу я их постепенно,пятьдесят рублей потрачу, а остальное в копилку до следующей недели. Фред как нибудь встретимся , пока пока . буду ждать твоего письма . от ____ с любовью
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