30 баллов! Напишите другу Фреду письмо на русском языке, расскажите получаете ли вы карманные деньги и на что. Спросите, получает ли Фред карманные деньги, и на что он их тратит. Фред из Англии (письмо надо на русском языке) Н...

Гость: Гость:

Привет Фред !!! как дела ? давно не виделись ! Фред друг послушай,ты карманные деньги получаешь? очень интересно узнать ! я вот получаю целых сто пятьдесят рублей в неделю ! представляешь , да ? а трачу я их постепенно,пятьдесят рублей потрачу, а остальное в копилку до следующей недели. Фред как нибудь встретимся , пока пока . буду ждать твоего письма . от ____ с любовью