Как записать условия задачи в тетради учебник моро волкова 2класс 1часть стр 43 ном??р 5
Математика
Как записать условия задачи в тетради учебник моро волкова 2класс 1часть стр 43 ном??р 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Саша-6 м. Оля-4 м. Отдали-8 м. Осталось-? 1) 6+4=10 М всего 2)10-8=2 М осталось Или (6+4)-8=2
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