Помогите с сочинением нужно ответить на эти вопросы 1.Кто начал писать детскую литературу? 2.Кто первый писатель детской литературы? 3.Зачем детская литература? 4.Чему учит детская литература? 5.Откуда появилась детская лит...

Русский язык
Помогите с сочинением нужно ответить на эти вопросы 1.Кто начал писать детскую литературу? 2.Кто первый писатель детской литературы? 3.Зачем детская литература? 4.Чему учит детская литература? 5.Откуда появилась детская литература? 6.О чём учит детская литература?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Одним из первых начал писать стихи такими, какими они нравятся детям, поэт Корней Иванович Чуковский.
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