Помогите с сочинением нужно ответить на эти вопросы 1.Кто начал писать детскую литературу? 2.Кто первый писатель детской литературы? 3.Зачем детская литература? 4.Чему учит детская литература? 5.Откуда появилась детская лит...

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Помогите с сочинением нужно ответить на эти вопросы 1.Кто начал писать детскую литературу? 2.Кто первый писатель детской литературы? 3.Зачем детская литература? 4.Чему учит детская литература? 5.Откуда появилась детская литература? 6.О чём учит детская литература?

Автор: Гость