Задача 2 класс стр.41 задача 7 Во время соревнований по игре в шашки Костя выиграл 6 раз,а проиграл в двух партиях.Сколько партий он сыграл вничью, если всего он сыграл 12 партий?
Математика
Задача 2 класс стр.41 задача 7 Во время соревнований по игре в шашки Костя выиграл 6 раз,а проиграл в двух партиях.Сколько партий он сыграл вничью, если всего он сыграл 12 партий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-6=6 партий он проиграл и сыграл в ничью, 6-2=4 партии он сыграл в ничью. Ответ. Костя сыграл в ничью 4 раза.
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