Задача 2 класс стр.41 задача 7 Во время соревнований по игре в шашки Костя выиграл 6 раз,а проиграл в двух партиях.Сколько партий он сыграл вничью, если всего он сыграл 12 партий?

Математика

Задача 2 класс стр.41 задача 7 Во время соревнований по игре в шашки Костя выиграл 6 раз,а проиграл в двух партиях.Сколько партий он сыграл вничью, если всего он сыграл 12 партий?

Автор: Гость