На какую фигуру отображается при движении треугольник
Математика
На какую фигуру отображается при движении треугольник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На прямоугольник, шириной равной основанию трейгольника и длиной равной пути треугольника
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