Вставь am, is, are в текст открыток, чтобы закончить их.
Английский язык
Вставь am, is, are в текст открыток, чтобы закончить их.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.am is are are is are 2.am are are is are is 3.are is are are
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Пример на картинке. напишите сочинение на английск ом языке ответив на вопросы Do you like spending time with your family? How do you spend time...
Математика
Найди площадь прямоугольника если одна сторона клетки 1 см проведи прямую линию т??к,чтобы этот прямоугольник оказался разбит на две части одна из ...
Геометрия
Дано в основании прямой призмы лежит правильный шестиугольник со сторонами длиной 10 см и высотой 30см Найти площадь всей боковой поыерхности призмы