Пример на картинке. напишите сочинение на английск ом языке ответив на вопросы Do you like spending time with your family? How do you spend time together?

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Пример на картинке. напишите сочинение на английск ом языке ответив на вопросы Do you like spending time with your family? How do you spend time together?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I love spending my free time to my family. I love watch movies with my family. On weekends we playing monopoly .
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