На классный час задали, какие мероприятия делать чтобы отношения в классе стали л??чше? пожауйста скажите!!!!!!!

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На классный час задали, какие мероприятия делать чтобы отношения в классе стали л??чше? пожауйста скажите!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общаться со своими одноклассниками не грубить им не врать им помогать в трудной ситуации и тд
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