Решите задачу. на лужайке у дорожки зодят-бродят козьи ножки.у развилки двух дорог вижу я 12 ног. задаю я вам вопрос:сколько там пасётся коз?

Математика

Решите задачу. на лужайке у дорожки зодят-бродят козьи ножки.у развилки двух дорог вижу я 12 ног. задаю я вам вопрос:сколько там пасётся коз?

Автор: Гость