Зачеркни в каждой группе слов лишнее. Объясни. 1) Загадка, зажим, зарница, зацепка, зазнайка 2) Пожелтеть, поливка, поилка, поломка, поставить 3) Известка, изящный, изюм, изголовье, избушка 4) Нарцисс, награда, надежда, нау...
Русский язык
Зачеркни в каждой группе слов лишнее. Объясни. 1) Загадка, зажим, зарница, зацепка, зазнайка 2) Пожелтеть, поливка, поилка, поломка, поставить 3) Известка, изящный, изюм, изголовье, избушка 4) Нарцисс, награда, надежда, наушники, нарочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)зарница 2)поилка 3)изголовье 4)наушники
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