Ребята помогите!Новая тема,вроде бы всё поняла но не могу решить пример! 4+три цел??х три седьмых(сложение и вычитание смешанный дробей!)
Математика
Ребята помогите!Новая тема,вроде бы всё поняла но не могу решить пример! 4+три цел??х три седьмых(сложение и вычитание смешанный дробей!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БУДЕТ РАВНО 7 ЦЕЛЫХ ТРИ СЕДЬМЫХ
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