Ребята помогите!Новая тема,вроде бы всё поняла но не могу решить пример! 4+три цел??х три седьмых(сложение и вычитание смешанный дробей!)

Математика

Ребята помогите!Новая тема,вроде бы всё поняла но не могу решить пример! 4+три цел??х три седьмых(сложение и вычитание смешанный дробей!)

Автор: Гость