Периметр параллелограмма равен 96 сантиметров Найдите его стороны, если они относ??тся как 1: 3

Геометрия
Периметр параллелограмма равен 96 сантиметров Найдите его стороны, если они относ??тся как 1: 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1x+3x=96 4x=96 x=28 28:2=14 см первая сторона параллелограма 28*3=84 84:2=41 см вторая сторона параллелограма
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