Прочитайте. подчеркните многозначные слова. какие из них употреблены в переносно?? значении?
Русский язык
Прочитайте. подчеркните многозначные слова. какие из них употреблены в переносно?? значении?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плыли и уснул употреблены в переносном значении)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Одного участка собрали 12 ящиков картофеля а с другого 9 На сколько больше килограммов картофеля собрали с первого участка если масса одного ящика ...
Математика
В порту всего 36 теплоходов,катеров и лодок.Лодок в 2 раза больше,чем теплоходов,а к??теров в 3 раза больше,чем лодок.Сколько теплоходов в порту?
Русский язык