T-1 , t^2-1, t^2+t, t общий знаменатель
Математика
T-1 , t^2-1, t^2+t, t общий знаменатель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общий знаменатель t(t²-1)(t²+1)=t(t-1)(t+1)(t²+1)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите 5 слов которые вы употребляете пользуясь мобильным телефоном,айфоном ил?? смартфоном. Объясните значение этих слов . СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Окружающий мир
Окружающий мир 2 кл., маленькое море впадает река, маленькое море впадает в большое море. Вопрос: какое море солонее? <br /> окружающий мир 2...
Русский язык