Запишите 5 слов которые вы употребляете пользуясь мобильным телефоном,айфоном ил?? смартфоном. Объясните значение этих слов . СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!!

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Запишите 5 слов которые вы употребляете пользуясь мобильным телефоном,айфоном ил?? смартфоном. Объясните значение этих слов . СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!!

Автор: Гость