Запишите 5 слов которые вы употребляете пользуясь мобильным телефоном,айфоном ил?? смартфоном. Объясните значение этих слов . СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!!
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Запишите 5 слов которые вы употребляете пользуясь мобильным телефоном,айфоном ил?? смартфоном. Объясните значение этих слов . СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет- приветствие Хорошо-согласие и да-согласие супер-восхищение класс-восхищение
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