Запишите 5 слов которые вы употребляете пользуясь мобильным телефоном,айфоном ил?? смартфоном. Объясните значение этих слов . СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!!

Русский язык
Запишите 5 слов которые вы употребляете пользуясь мобильным телефоном,айфоном ил?? смартфоном. Объясните значение этих слов . СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!!
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Гость:
Привет- приветствие   Хорошо-согласие   и  да-согласие  супер-восхищение класс-восхищение
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