Окружающий мир 2 кл., маленькое море впадает река, маленькое море впадает в большое море. Вопрос: какое море солонее? lt;br /gt; окружающий мир 2 класс горные породы и минералы
Окружающий мир
Окружающий мир 2 кл., маленькое море впадает река, маленькое море впадает в большое море. Вопрос: какое море солонее? lt;br /gt; окружающий мир 2 класс горные породы и минералы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они одинаковые эти оба моря одинаковые
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