(2/3+2/7):1 1/14 Решите с действиями 15 баллов
Математика
(2/3+2/7):1 1/14 Решите с действиями 15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2/3+2/7=14/21+6/21=20/21 2)20/21:11/14=20/21*14/11=20*2/3*11=40/33=1 целая 7/33
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