Что такое стенание. ?
Русский язык
Что такое стенание. ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СТЕНАНИЕ — СТЕНАНИЕ, стенания, ср. (книжн.). Действие по гл. стенать, глубокий стон с выкриками при сильных переживаниях. «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем…, стенаньем, криками вакханки молодой.» Пушкин.
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