Составить 10 предложение на школьную тему . ПОЖАЛУЙСТА!
Русский язык
Составить 10 предложение на школьную тему . ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ученики мыли доску. 2. Учитель сегодня задал не очень много домашнего задания. 3. Сегодня на уроке русского языка мы изучали синтаксис и пунктуацию. 4. Маша и Петя прогуляли последний урок. 5. Школа сегодня не работает из-за отсутствия электроэнергии. 6. Опаздывать на уроки это не хорошо! 7. Наш классный руководитель подготовил нас к празднику, и он прошел успешно. 8. Миша, выйди к доске. 9. В школе по четвергам следит за дисциплиной на переменах 9 класс. 10. Ребята, в ваших интересах подготовиться к контрольной работе, чтобы не получить плохих оценок!
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