Какова минимальная продолжительность полярной ночи?

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Полярный день - период, когда Солнце в высоких широтах многие сутки не опускается за горизонт. Продолжительность полярного дня тем больше, чем дальше к полюсу от полярного круга. На полярных кругах Солнце не заходит только в день солнцестояния, на 68 град. широты полярный день длится около 40 суток, на Северном Полюсе - 189 суток.