Какова минимальная продолжительность полярной ночи?
География
Какова минимальная продолжительность полярной ночи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полярный день - период, когда Солнце в высоких широтах многие сутки не опускается за горизонт. Продолжительность полярного дня тем больше, чем дальше к полюсу от полярного круга. На полярных кругах Солнце не заходит только в день солнцестояния, на 68 град. широты полярный день длится около 40 суток, на Северном Полюсе - 189 суток.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Одного участка собрали 12 ящиков картофеля а с другого 9 На сколько больше килограммов картофеля собрали с первого участка если масса одного ящика ...