Составь выражение: За 5кг гречки заплатили X рублей , а за 4кг. риса-y руб.На сколько рублей 1кг. риса дороже,чем 1кг.гречки?

Математика

Составь выражение: За 5кг гречки заплатили X рублей , а за 4кг. риса-y руб.На сколько рублей 1кг. риса дороже,чем 1кг.гречки?

Автор: Гость