Составь выражение: За 5кг гречки заплатили X рублей , а за 4кг. риса-y руб.На сколько рублей 1кг. риса дороже,чем 1кг.гречки?

Математика
Составь выражение: За 5кг гречки заплатили X рублей , а за 4кг. риса-y руб.На сколько рублей 1кг. риса дороже,чем 1кг.гречки?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(у:4)-(5:х) а ответа здесь не будет
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