Помогите Номер 77.Незнаю как объяснить
Математика
Помогите Номер 77.Незнаю как объяснить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольники а,б,в являются прямоугольными так как у них один из углов 90градусов. Например треугольник в)45+45=90 б)60+30=90
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