X^8+7x^8=-8 решите уравнение
Алгебра
X^8+7x^8=-8 решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^8+7x^8=-8 8x^8=-8 x^8=-1
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