На контурной карте полушарий подпишите географические объекты Африки: * самый большой остров * самая длинная река * самые большие озёра * самый высокий вулкан Напишите, в каких океанах и морях находятся крайние географичес...
Окружающий мир
На контурной карте полушарий подпишите географические объекты Африки: * самый большой остров * самая длинная река * самые большие озёра * самый высокий вулкан Напишите, в каких океанах и морях находятся крайние географические точки Африки: * самая северная * самая юная * самая восточная * самая западная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Остров Мадагаскар иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии
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