На лугу поставили одиннадцать рядов столбиков по одиннадцать штук в каждом так,что получился квадрат.Расстояние между соседними столбиками-1 метр.На столбики натянули сетку так,что получилось 50 загонов размера 2х1 метр.На кажд...

Математика
На лугу поставили одиннадцать рядов столбиков по одиннадцать штук в каждом так,что получился квадрат.Расстояние между соседними столбиками-1 метр.На столбики натянули сетку так,что получилось 50 загонов размера 2х1 метр.На каждом столбике написали,сколько загонов к нему примыкает.Чему может равняться сумма написанных на столбиках чисел?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)11×11=121 2)121-50=71 3)71:2=35.5
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