На лугу поставили одиннадцать рядов столбиков по одиннадцать штук в каждом так,что получился квадрат.Расстояние между соседними столбиками-1 метр.На столбики натянули сетку так,что получилось 50 загонов размера 2х1 метр.На кажд...

Математика

На лугу поставили одиннадцать рядов столбиков по одиннадцать штук в каждом так,что получился квадрат.Расстояние между соседними столбиками-1 метр.На столбики натянули сетку так,что получилось 50 загонов размера 2х1 метр.На каждом столбике написали,сколько загонов к нему примыкает.Чему может равняться сумма написанных на столбиках чисел?

Автор: Гость