Объясните пожалуйста химию.Как составили эти химические формулы?

Химия
Объясните пожалуйста химию.Как составили эти химические формулы?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Везде добавили воду(Н2О)
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