Определите самые большие порты РОССИИ (по 3-5 шт): 1) Тихий океан 2) Северный Ледовитый океан 3) Атлантический океан.
География
Определите самые большие порты РОССИИ (по 3-5 шт): 1) Тихий океан 2) Северный Ледовитый океан 3) Атлантический океан.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россия омывается только двумя океанами
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