Переведите пожалуйста на английский язык. 1. У России есть много возможностей, чт??бы стать одной из ведущих стран мира. -

Английский язык

Переведите пожалуйста на английский язык. 1. У России есть много возможностей, чт??бы стать одной из ведущих стран мира. -

Автор: Гость