Переведите пожалуйста на английский язык. 1. У России есть много возможностей, чт??бы стать одной из ведущих стран мира. -
Английский язык
Переведите пожалуйста на английский язык. 1. У России есть много возможностей, чт??бы стать одной из ведущих стран мира. -
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Гость:
Russia has many opportunities to becom one of the leading countries in the world
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