Какое название носила категория крестьян, взявших купу?

История
Какое название носила категория крестьян, взявших купу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крепостные это легко же 
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