Образуйте с помощью приставок по три слова с указанным значением так, чтобы корен?? начинался на согласную. С (соединить) , про (двигаться сквозь что нибудь)

Русский язык

Образуйте с помощью приставок по три слова с указанным значением так, чтобы корен?? начинался на согласную. С (соединить) , про (двигаться сквозь что нибудь)

Автор: Гость