Образуйте с помощью приставок по три слова с указанным значением так, чтобы корен?? начинался на согласную. С (соединить) , про (двигаться сквозь что нибудь)
Русский язык
Образуйте с помощью приставок по три слова с указанным значением так, чтобы корен?? начинался на согласную. С (соединить) , про (двигаться сквозь что нибудь)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сшить, склеить, связать.
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