Помогите пожалуйста. Вода при замерзании увеличивает свой объём на 1/11. на какую ??асть уменьшится объём льда при превращении его в воду?

Математика

Помогите пожалуйста. Вода при замерзании увеличивает свой объём на 1/11. на какую ??асть уменьшится объём льда при превращении его в воду?

Автор: Гость