Помогите пожалуйста. Вода при замерзании увеличивает свой объём на 1/11. на какую ??асть уменьшится объём льда при превращении его в воду?
Математика
Помогите пожалуйста. Вода при замерзании увеличивает свой объём на 1/11. на какую ??асть уменьшится объём льда при превращении его в воду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну смотри вода поидеи не уменьшается значит свой объём она не потеряет
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