В каком смысле вестфальский мир отражал новое соотношение сил, сложившиеся в Европе? Для каких стран он был более выгоден- католических и протестантских?
История
В каком смысле вестфальский мир отражал новое соотношение сил, сложившиеся в Европе? Для каких стран он был более выгоден- католических и протестантских?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Швеция получила владения на севере Германии и стала господствующей державой на Балтике. .Священная Римская империя отобрала у Франции Эльзас и укрепила свое влияние на Рейне. .Голландия и Швейцария получили признание своей независимости.
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