В каком смысле вестфальский мир отражал новое соотношение сил, сложившиеся в Европе? Для каких стран он был более выгоден- католических и протестантских?

История
В каком смысле вестфальский мир отражал новое соотношение сил, сложившиеся в Европе? Для каких стран он был более выгоден- католических и протестантских?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Швеция получила владения на севере Германии и стала господствующей державой на Балтике.  .Священная Римская империя отобрала у Франции Эльзас и укрепила свое влияние на Рейне.  .Голландия и Швейцария получили признание своей независимости. 
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