Помогите пожалуйста Из каждой пары простых предложений составьте сложное с союзом. Мы не так устали . Нам не надо отдыхать .2. На улице не так тепло. Без пальто идти нельзя .3. В комнате не так темно . Не надо включать свет .4....
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Помогите пожалуйста Из каждой пары простых предложений составьте сложное с союзом. Мы не так устали . Нам не надо отдыхать .2. На улице не так тепло. Без пальто идти нельзя .3. В комнате не так темно . Не надо включать свет .4. Он знает слишком мало слов . Он не может перевести этот текст .5. Он слишком переутомился . Он не может сейчас выполнить письменное задание по математике .6. Обязательно возьми зонт. Дождь льёт как из ведра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы не так устали, чтобы отдыхать. На улице не так тепло, чтобы идти без пальто. В комнате не так темно, чтобы включать свет. Он знает слишком мало слов, чтобы перевести этот текст. и т.д. 6. Обязательно возьми зонт потому что дождь льет как из ведра.
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