Помогите пожалуйста Из каждой пары простых предложений составьте сложное с союзом. Мы не так устали . Нам не надо отдыхать .2. На улице не так тепло. Без пальто идти нельзя .3. В комнате не так темно . Не надо включать свет .4....

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Помогите пожалуйста Из каждой пары простых предложений составьте сложное с союзом. Мы не так устали . Нам не надо отдыхать .2. На улице не так тепло. Без пальто идти нельзя .3. В комнате не так темно . Не надо включать свет .4. Он знает слишком мало слов . Он не может перевести этот текст .5. Он слишком переутомился . Он не может сейчас выполнить письменное задание по математике .6. Обязательно возьми зонт. Дождь льёт как из ведра

Автор: Гость