В 2 пакета надо разложить 56 орехов так, чтобы в одном из них было в 3 раза меньше. чем в другом. Сколько орехов надо положить в каждый пакет?
Математика
В 2 пакета надо разложить 56 орехов так, чтобы в одном из них было в 3 раза меньше. чем в другом. Сколько орехов надо положить в каждый пакет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно так но я не уверен 56:3= 18,666
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