В 2 пакета надо разложить 56 орехов так, чтобы в одном из них было в 3 раза меньше. чем в другом. Сколько орехов надо положить в каждый пакет?

Математика

В 2 пакета надо разложить 56 орехов так, чтобы в одном из них было в 3 раза меньше. чем в другом. Сколько орехов надо положить в каждый пакет?

Автор: Гость